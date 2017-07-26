Оперативная информация на 26 июля 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 8 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 9 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж, Солнечный район - озеро Хрустальное, г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

Все реки края преимущественно в основных берегах. Продолжается подъем воды на реках Тунгуска, Кур, Урми, Бурея, Ниман и Тырма. Во многих местах фиксируется выход воды на пойму, угрозы хозобъектам нет.

Административные районы Осадки Ветер Темпераура ночью днем Хабаровск небольшие дожди юго-западный 4-10 м/с от +12ºС до +14ºС от +22ºС до +24ºС Южные районы местами небольшие дожди северо-западный 6-11 м/с от +10ºС до +17ºС от +21ºС до +28ºС Центральные районы местами небольшие дожди северо-западный 6-12 м/с от +5ºС до +16ºС от +18ºС до +26ºС Северные районы местами небольшие дожди северо-восточный 5-13 м/с от +6ºС до +15ºС от +12ºС до +27ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток в зоне тушения действует 1 природный пожар в Советско-Гаванском районе.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112