Машины скорой помощи в Хабаровске оснастят тревожными кнопками

Обеспечить бригады скорой помощи тревожными кнопками планируют в Хабаровске. Триггеры позволят медикам, которым грозит опасность, отправлять экстренные сигналы на пульт охраны.

Нападения на врачей скорой помощи в Хабаровске – не редкость. Среди последних – недавний инцидент, когда мужчина, угрожая ножом, забрал у фельдшера, прибывшего на вызов, сильнодействующий препарат. Однако, по словам медиков, далеко не все подобные случаи предаются широкой огласке. Рисковать здоровьем и жизнью бригадам скорой помощи приходится практически каждый день.

- Сейчас врачи фактически ничем не защищены. Причём в большинстве своём это хрупкие женщины, которые не могут оказать сопротивление. Зарегистрированные случаи нападений – это всего лишь вершина айсберга, - рассказал заместитель главного врача КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи Хабаровска» Андрей Духовный.

– У нас 62 бригады, которые нужно обеспечить триггерами. Рассматривались также программы для планшетов и сотовых телефонов, но, я считаю, что тревожная кнопка – самый эффективный способ сообщить об опасности. Пока врач наберет в программе необходимую комбинацию, промедление может стоить ему жизни.

Тревожные кнопки сообщат охране, где находится бригада, которой требуется помощь. Устройство позволяет определить местоположение объекта с точностью до пяти метров. Сейчас вопрос обеспечения триггерами бригад скорой помощи обсуждается в краевом Минздраве, а Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за нападение на врачей. todaykhv.ru