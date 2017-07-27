Праздник в честь Дня военно-морского флота состоится в Хабаровске 30 июля

Праздник в честь Дня военно-морского флота состоится в Хабаровске 30 июля на набережной реки Амур в районе центрального пляжа. Организаторы приглашают жителей и гостей Хабаровска принять участие в мероприятии, которое начнется в 10 часов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вначале руководство пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, Восточного округа войск национальной гвардии РФ, представители правительства края и администрации города на катере обойдут строй кораблей, поздравляя экипажи с праздником. Затем предусмотрена торжественная часть, награждение особо отличившихся моряков. После нее гости смогут увидеть показательные выступления – ликвидацию диверсионно-разведывательной группы условного противника, показ приемов рукопашного боя, а также парад сводного отряда кораблей и катеров.

Традиционно перед участниками праздничного мероприятия появится Нептун в сопровождении свиты. Во время театрализованного представления с концертными номерами выступят творческие коллективы города, артисты военного оркестра Восточного округа войск национальной гвардии России, ансамбля песни и пляски Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.