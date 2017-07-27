Оперативная информация на 27 июля 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 6 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 9 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж, Солнечный район - озеро Хрустальное, г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

Все реки края преимущественно в основных берегах. Продолжается подъем воды на реках Амур, Уссури, Амгунь, Кур. Во многих местах фиксируется выход воды на пойму, угрозы хозобъектам нет.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск небольшие дожди юго-восточный 4-10 м/с от +13ºС до +15ºС от +24ºС до +26ºС Южные районы местами небольшие дожди юго-восточный 5-10 м/с от +11ºС до +17ºС от +22ºС до +28ºС Центральные районы местами небольшие дожди юго-западный 5-13 м/с от +10ºС до +17ºС от +22ºС до +27ºС Северные районы местами небольшие дожди юго-западный 5-13 м/с от +10ºС до +15ºС от +16ºС до +27ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток в зоне тушения действующих природных пожаров нет.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112