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За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 6 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 9 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж, Солнечный район - озеро Хрустальное, г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

Все реки края преимущественно в основных берегах. Продолжается подъем воды на реках Амур, Уссури, Амгунь, Кур. Во многих местах фиксируется выход воды на пойму, угрозы хозобъектам нет. 

Административные районы

Осадки

Ветер

Температура

ночью

днем

Хабаровск

небольшие дожди

юго-восточный 4-10 м/с

от +13ºС до +15ºС

от +24ºС до +26ºС

Южные районы

местами небольшие дожди

юго-восточный 5-10 м/с

от +11ºС до +17ºС

от +22ºС до +28ºС

Центральные районы

 

местами небольшие дожди

 

 

юго-западный 5-13 м/с

 

от +10ºС до +17ºС

от +22ºС до +27ºС

Северные районы

местами небольшие дожди

 

юго-западный 5-13 м/с

 

от +10ºС до +15ºС

от +16ºС до +27ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу   минувших суток в зоне тушения действующих природных пожаров нет. 

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112

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