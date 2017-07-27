В Хабаровском крае отметят Международный день тигра

29 июля жители края присоединятся к празднованию ежегодного Международного дня тигра. Масштабное мероприятие начнется в 13.00 в зоосаде «Приамурский» им. В.П. Сысоева. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Гости узнают об особенностях жизни амурских тигров, их роли в среде обитания, причинах сокращения численности и мерах по защите редких хищников в природе.

Посетителей ждет насыщенная культурно-развлекательная программа. На территории парка запланированы экскурсии, тематические викторины, конкурсы, мастер-классы и подвижные игры. Для самых маленьких гостей праздника будет работать мастерская по раскраске керамических тигров.

Во время праздника подведут итоги дистанционного конкурса детских рисунков «Тигр - удивительная кошка». Юных художников наградят в трех возрастных группах: от 0 до 7 лет, 8-12 лет и 13-17 лет. Победителей определят и среди авторов лучшего эссе на тему «Что я знаю об амурском тигре?». Конкурс проводился среди школьников. Более 40 сочинений прислали учащиеся 5-6 классов из Хабаровска, Бикина, Хабаровского, Вяземского, Николаевского и Ванинского районов.

Как сообщили в комитете по охране окружающей среды регионального министерства природы, на протяжении нескольких лет популяция амурского тигра не только сохранилась, но и существенно выросла. Основная часть поголовья при этом сосредоточена на территории двух муниципальных районов края – имени Лазо и Нанайском. По итогам сплошного учета, который проводился в 2015 году, в Хабаровском крае обитают 100–109 особей, в том числе 20–30 тигрят.

При этом явные тенденции роста численности и расширения ареала тигра являются результатом совместных усилий федеральных и краевых органов государственной власти, общественных организаций, направленных на охрану популяции тигра, а также сохранение его кормовой базы и мест обитания.