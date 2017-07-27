Более 6 тысяч «дальневосточных гектаров» выдано в Хабаровском крае

В Хабаровском крае продолжается реализация федерального проекта «Дальневосточный гектар». К настоящему моменту в регионе уже оформлено свыше 6 тыс. участков. Больше всего земли выдано в районе имени Лазо – 1373 надела. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Затем идут Хабаровский район, где оформлено 638 участков, и Советско-Гаванский район, там взяли 582 гектара.

Как сообщили в министерстве инвестиционной и земельно-имущественной политики Правительства края, всего с начала реализации проекта от населения поступило 15014 заявок на выдачу земли. Более 1,4 тыс. заявлений пришло от жителей других регионов: Москвы, Свердловской и Московской областей, Санкт-Петербурга, Приморского края и Республики Крым.

В настоящее время в Хабаровском крае действуют меры поддержки участников проекта. Обладатели гектара могут взять в «Почта Банке» льготный кредит под 8,5-10,5% годовых, в рамках краевых программ власти выдают гранты на создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств, предоставляют льготный микрозайм предпринимателям, помогают молодым семьям в улучшении жилищных условий.

Одновременно в районах продолжается работа специальных мобильных групп по информированию о «дальневосточном гектаре». Эксперты выезжают в населенные пункты, где рассказывают местным жителям об особенностях оформления участков, существующих мерах помощи, условиях их предоставления, о перспективах обеспечения транспортной и инженерной инфраструктурой территорий компактного размещения земельных наделов и т.д. С начала года уже проведено более двухсот информационных встреч. Консультации получили свыше 5 тысяч человек.

Напомним, что федеральный проект «Дальневосточный гектар» стартовал в регионе прошлой осенью. Его реализация продлится до 2035 года.