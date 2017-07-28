Оперативная информация на 28 июля 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 4 пожара. На территории Хабаровского края действующих природных пожаров нет. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 9 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж, Солнечный район - озеро Хрустальное, г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

На реках Амур, Уссури, Хор, Амгунь, Кур наблюдаются подъемы уровней воды на 4-51 см за сутки. Все реки преимущественно в берегах. На остальных реках края отмечаются небольшие колебания уровней воды.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск дождь юго-западный 5-11 м/с от +15ºС до +17ºС от +20ºС до +22ºС Южные районы дожди и ливни с грозами южный 9-14 м/с от +12ºС до +17ºС от +18ºС до +23ºС Центральные районы местами дожди и ливни с грозами юго-западный, северо-западный 4-12 м/с от +10ºС до +17ºС от +18ºС до +27ºС Северные районы местами дожди, грозы восточный 4-11 м/с от +8ºС до +16ºС от +13ºС до +27ºС

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112

