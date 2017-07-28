За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 4 пожара. На территории Хабаровского края действующих природных пожаров нет. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Госинспекторами утверждено 9 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж, Солнечный район - озеро Хрустальное, г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная).
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.
Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.
На реках Амур, Уссури, Хор, Амгунь, Кур наблюдаются подъемы уровней воды на 4-51 см за сутки. Все реки преимущественно в берегах. На остальных реках края отмечаются небольшие колебания уровней воды.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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юго-западный 5-11 м/с
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от +15ºС до +17ºС
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от +20ºС до +22ºС
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Южные районы
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дожди и ливни с грозами
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южный 9-14 м/с
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от +12ºС до +17ºС
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от +18ºС до +23ºС
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Центральные районы
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местами дожди и ливни с грозами
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юго-западный,
северо-западный 4-12 м/с
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от +10ºС до +17ºС
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от +18ºС до +27ºС
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Северные районы
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местами дожди, грозы
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восточный 4-11 м/с
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от +8ºС до +16ºС
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от +13ºС до +27ºС
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения - 112
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