Численность амурского тигра в Хабаровском крае за 10 лет увеличилась в полтора раза

Актуальные проблемы сохранения северной части популяции амурского тигра на Дальнем Востоке обсудили сегодня в Правительстве края на межведомственном совещании. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Участие в мероприятии приняли представители охотничьих хозяйств, предприятий-лесопользователей, органов власти из Хабаровского и Приморского края, Амурской области и ЕАО.

Эксперты рассмотрели особенности проведения учета амурского тигра на северной границе ареала, перспективы восстановления его исторических границ, вопросы возможного развития экологического туризма в местах обитания, а также обсудили эффективные меры по сохранению редкого хищника.

Как сообщил заместитель Председателя Правительства края – министр природных ресурсов Александр Ермолин, в Хабаровском крае в настоящее время наблюдается существенный рост популяции амурского тигра. По итогам сплошного учета в 2015 году на территории региона обитают 100-109 особей, из них – более 36 самок и 28 тигрят. К примеру, десять лет численность хищника составляла 70-71 особей. Основная часть поголовья сейчас сосредоточена на территории двух муниципальных районов – Нанайском и имени Лазо. Расширяется и ареал обитания дикого хищника. Расселение тигров в настоящее время идет естественным путем на северо-запад, приближаясь к своему исконному месту обитания.

Участники совещания отметили, что на результаты реализации стратегии сохранения амурского тигра в РФ оказывает влияние и ежегодный мониторинг на модельных участках. Так, на всех территориях, проводится учет с помощью фотоловушек, проводятся исследования заходов хищника за пределы естественного ареала в целях изучения возможности его расширения и выявления возможных мест переселения конфликтных особей.

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий по увеличению кормовых ресурсов, а также расширению площадей особо охраняемых природных территорий. Рассматривается вопрос об оказании государственной поддержки местного населения и охотничьих хозяйств, расположенных в местах обитания амурского тигра», - отметил Александр Ермолин.

Напомним, амурский тигр является редким видом животных и занесен в Красную книгу России. Основной ареал обитания сосредоточен вдоль рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях. В настоящее время численность популяции дикого хищника насчитывается около 540 особей.