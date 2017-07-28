Авиакомпания «Nordwind» запустила регулярные рейсы Москва – Хабаровск

Авиакомпания «Nordwind» запустила регулярные рейсы по маршруту Москва-Хабаровск. - В этом году компания будет осуществлять регулярные рейсы. 26 июля состоялся первый вылет в Хабаровск. Летают пассажиры самолетом А330 повышенной комфортности.

Второй такой самолет авиакомпании выполняет рейс по маршруту Иркутск-Москва, - отметила начальник пресс-службы хабаровского аэропорта Марина Кравченко.

Перелеты выполняются 5 раз в неделю: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. На данный момент стоимость, в зависимости от класса, начинается от 30 тыс рублей. Планируется, что авиакомпания заменит авиаперевозчика «Икар», который прекращает перелеты по данному маршруту.