Авиакомпания «Nordwind» запустила регулярные рейсы по маршруту Москва-Хабаровск. - В этом году компания будет осуществлять регулярные рейсы. 26 июля состоялся первый вылет в Хабаровск. Летают пассажиры самолетом А330 повышенной комфортности.
Второй такой самолет авиакомпании выполняет рейс по маршруту Иркутск-Москва, - отметила начальник пресс-службы хабаровского аэропорта Марина Кравченко.
Перелеты выполняются 5 раз в неделю: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. На данный момент стоимость, в зависимости от класса, начинается от 30 тыс рублей. Планируется, что авиакомпания заменит авиаперевозчика «Икар», который прекращает перелеты по данному маршруту.
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