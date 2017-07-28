В Хабаровском крае ожидаются теплые выходные с переменной облачностью. В Хабаровске наибольшая вероятность осадков, по прогнозам синоптиков, есть в субботу. Однако дождь если и пройдет, то короткий.
- На предстоящий выходных наибольшая вероятность осадков сохранится в субботу, 29 июля. Ливни и грозы пройдут на востоке Хабаровского края. Ветер будет дуть западный, до 10 метров в секунду. На побережье возможно усиление ветра до 13 метров в секунду, - говорит начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.
- Ночные температуры будут в пределах 11-16 градусов тепла, а днем - 22-27. 30 июля только в северных районах сохраняется высокая вероятность осадков. Ветер сменит направление на восточное, с силой 2-7 метров в секунду. Ночные температуры будут в пределах 12-17 градусов тепла, а днем - 23-28 градусов. На юге края возможно потепление до +30.
- Ветер будет западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 16 градусов тепла, днем - до 26. 30 июля осадков в городе не ожидается, ветер будет дуть с восточной стороны со скоростью 4-9 метров в секунду. Температурный фон на уровне субботы, - отметила Галина Брынцева.
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