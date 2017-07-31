Информация городской диспетчерской службы на 31 июля 2017

По состоянию на 7.00 часов 31 июля в Хабаровске нет отключений горячей и холодной воды. В городе не работает 23 лифта. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 72, а ночью – 10 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 68,8 кубометра мусора.

За нарушение правил парковки эвакуирован 1 автомобиль. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 22 ДТП, зафиксировано 2 возгорания, на пульт «03» поступило 707 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 636 единиц транспорта: 38 трамваев, 20 троллейбусов, 578 автобусов.