План основных мероприятий города Хабаровска с 31 июля по 6 августа 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 31 июля по 6 августа 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

31 июля

Центральный район. Объезд территории Центрального района на предмет осмотра санитарного состояния. Территория района. 09.00 – 12.00. Информация по тел. 40-89-23. Волков Роман Евгеньевич.

Центральный район. Проведение муниципального жилищного контроля. Ул. Рабочий городок, 6. Информация по тел. 32-93-63. Комова Ольга Викторовна.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам оформления земельных участков. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 41. 09.00-18.00. Информация по тел. 79-07-30. Соболенко Владимир Леонидович.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам дополнительных мер социальной поддержки. Актовый зал комитета по управлению районом, ул. Руднева, 43. С 09.00 до 18.00. Информация по тел. 79-07-19. Прошкина Лариса Владимировна.

Индустриальный район. Деятельность трудовых отрядов: «Эколог» (школа № 10) - благоустройство территории парка «Дендрарий»; «Стражи галактики» (школа № 68) – организация мероприятий для детей и молодежи на жилмассивах района; «ЮРИЗ» (центр внешкольной работы «Планеты взросления») – освещение деятельности трудовых отрядов в средствах массовой информации; «Импульс» (центр социальной работы с населением «Единство») – оказание помощи в работе по дому, приобретению продуктов питания, лекарственных средств для ветеранов и участников Великой Отечественной войны (1-31 июля). Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34, 40-90-46. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Железнодорожный район. Прием граждан по вопросам землепользования (31 июля, 1 и 3 августа). Комитет по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 09.00-18.00. Информация по тел. 30-12-98. Кулакова Олеся Викторовна.

Железнодорожный район. Спортивный фестиваль по дартсу, стрельбе, бросанию кольца для людей с ограниченными возможностями здоровья (детско-юношеский центр «Восхождение», ул. Ленинградская, 71 - 10.00); спортивное соревнование по мини-футболу среди дворовых команд (спортивная площадка, Матвеевское шоссе, 24 - 12.00). Информация по тел.: 40-88-02 Гумовская Оксана Анатольевна и 37-35-75 Кяполас Дмитрий Владимирович.

1 августа

Краснофлотский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб «Об оперативной обстановке в районе, итогах работы за неделю и предстоящих задачах». Зал заседаний комитета по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.30. Информация по тел. 79-07-23. Леванова Людмила Ивановна.

Кировский район. Театрализованное представление «Волшебство инструмента». Жилмассив, ул. Шелеста, 73б. 11.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Железнодорожный район. Минутка здоровья «Береги здоровье смолоду». Игра-путешествие «Волшебный цветок» для детей микрорайона (подростково-молодежный клуб «Поколение», ул. Костромская, 54 - 12.00); Малые олимпийские игры для неорганизованных детей (спортивная площадка, Матвеевское шоссе, 24 - 12.00). Информация по тел.: 37-73-59 - Бердичевская Елена Алексеевна, 37-35-75 - Кяполас Дмитрий Владимирович.

Центральный район. Совещание руководителей трудовых отрядов старшеклассников. Центр детского творчества «Гармония». 14.00. Информация по тел. 32-71-46. Покорная Наталья Андреевна.

2 августа

Кировский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-36. Пятков Антон Александрович.

Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

Центральный район. Объезд дворовых территорий по проверке выполнения работ благоустройства в рамках муниципальных грантов. Территория района. 10.00-13.00. Информация по тел. 32-93-63. Комова Ольга Викторовна.

Железнодорожный район. Спортивно-игровая программа «Спорт-тайм» для неорганизованных детей жилмассива (спортивная площадка, ул. Геодезическая, 4/2 - 11.30), викторина для детей по спорту (спортивная площадка, Матвеевское шоссе, 24 – 12.00). Информация по тел.: 40-82-41 - Тынелькут Владлена Кирилловна и 37-35-75 - Кяполас Дмитрий Владимирович.

Железнодорожный район. Заседание штаба по санитарному содержанию территории района. Малый зал комитета по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 10.30. Информация по тел. 40-88-16. Дьячкова Елена Валерьевна.

Центральный район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 14.30. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.

3 августа

Закрытие и подведение итогов городской спартакиады пенсионеров. Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 11.00. Информация по тел. 47-05-73. Гумовский Михаил Петрович.

Индустриальный район. Заседание районного штаба «Юность» по координации работы трудовых отрядов старшеклассников. Центр развития творчества детей и юношества, ул. Монтажная, 40. 11.00. Информация по тел.: 40-90-46, 40-90-31, 40-90-34, Стрельникова Диана Евгеньевна.

Индустриальный район. Урок нравственности «Эстафета добра». ДК для молодежи и населения, ул. Световая, 9. 11.00. Информация по тел. 40-90-35, 40-90-36, Кремлякова Елена Владимировна.

Краснофлотский район. Объезд территории района по вопросам очистки пешеходных тротуаров, проведения покоса травы на прилегающих территориях к предприятиям и организациям всех форм собственности, а также территорий, прилегающих к частным домовладениям, ГСК, ГМК. Информация по тел. 79-07-12. Дергачев Сергей Данилович.

Краснофлотский район. Заседание оргкомитета по вопросам: подготовка к мероприятиям, посвященным 72-й годовщине Краснофлотского района, Окончанию Второй мировой войны, Дню пожилых людей, Дню памяти жертв политических репрессий. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 41. 10.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Железнодорожный район. Конкурсная программа «Все дело в шляпе» (центр работы с населением, ул. Мирная, 16 - 11.00), соревнование по теннису (ПМК, ул. Кочнева, 1 – 12.00). Информация по тел.: 33-56-32. Чубанова Тамара Алексеевна и 37-35-75. Кяполас Дмитрий Владимирович.

Железнодорожный район. Районное мероприятие трудовых отрядов старшеклассников на командообразование «Ночь триффидов». Центр работы с населением «Исток», ул. Мирная, 16. 12.00. Информация по тел. 33-57-61. Ермакова Елена Юрьевна.

4 августа

Центральный район. Оргкомитет по выставке цветов «Городские цветы». Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 15.00. Информация по тел. 40-89-42. Шамкина Елена Леонидовна.

Индустриальный район. Игровая программа «Праздник двора». Дворовая территория на ул. Ворошилова, 38-40. 12.00. Информация по тел.: 40-90-46, 40-90-31, 40-90-34, Стрельникова Диана Евгеньевна.

Железнодорожный район. Спортивный праздник «Сильные! Ловкие! Смелые!» (спортивная площадка, Матвеевское шоссе, 24 – 12.00), Концертная программа «Маленькие звезды» (детско-юношеский центр «Импульс», пер. Антенный, 3 – 11.00), Спортивно-развлекательная эстафета «Нам года – не беда» (центр работы с населением «Исток», ул. Мирная, 16 – 16.00), День рекордов (спортивная площадка, ул. Геодезическая, 4/2 – 09.00). Информация по тел.: 37-35-75 - Кяполас Дмитрий Владимирович, 33-38-48 - Коваленко Елена Васильевна, 33-56-32 - Чубанова Тамара Алексеевна, 40-82-41 - Тынелькут Владлена Кирилловна.

Краснофлотский район. Праздничная программа на жилмассиве. Жилмассив, ул. Трехгорная, 50а. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

5 августа

Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Туберкулез». От входа в городской парк «Динамо». 11.00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка («ракушка») в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.

Кировский район. «Веселые старты» для детей микрорайона. Жилмассив, ул. Тихоокеанская, 51. 11.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Краснофлотский район. Закрытие гражданско-патриотической смены «Свистать всех наверх!». Детский оздоровительный лагерь «Океан», с. Воронеж-1. 17.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Центральный район. Праздничное мероприятие «День фантазии». Жилмассив, ул. Московская, 10. 12.00. Информация по тел. 40-89-22. Левченко Ирина Александровна.

Железнодорожный район. Турнир по баскетболу «Кубок Антенки» среди дворовых команд. Детско-юношеский центр «Импульс», пер. Антенный, 3. 15.00. Информация по тел. 47-02-83. Катрич Дмитрий Александрович.

6 августа

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка («ракушка») в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.

Железнодорожный район. Турнир по настольному теннису для детей 14-16 лет. Спортивный клуб им. Поддубного, ул. Костромская, 46б. 15.00. Информация по тел. 47-02-83. Чебаков Илья Михайлович.