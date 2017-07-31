Специалисты управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций Хабаровска проведут телефонную «горячую линию» для жителей города

1 августа 2017 года с 14.00 до 15.00 специалисты управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций Хабаровска проведут телефонную «горячую линию» для жителей города. Оперативная информация на 10 мая 2017 года от администрации Хабаровского края.

Она будет посвящена вопросу предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги. На обращения хабаровчан по телефону 42-58-67 ответит главный специалист планово-экономического отдела Екатерина Андреевна Блинова.