1 августа 2017 года с 14.00 до 15.00 специалисты управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций Хабаровска проведут телефонную «горячую линию» для жителей города. Оперативная информация на 10 мая 2017 года от администрации Хабаровского края.
Она будет посвящена вопросу предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы за данные услуги. На обращения хабаровчан по телефону 42-58-67 ответит главный специалист планово-экономического отдела Екатерина Андреевна Блинова.
Последние новости
Предыдущие новости
- Оперативная информация на 31 июля 2017 года от администрации Хабаровского края - 31/07/2017 00:40
- Летняя кета по сниженной цене поступит в магазины Хабаровского края, в начале августа - 30/07/2017 22:39
- Информация городской диспетчерской службы на 31 июля 2017 - 30/07/2017 21:57
- Программа передач Хабаровск. ТелеПрограмма Хабаровска с 31 июля по 6 августа 2017г. - 30/07/2017 17:35
- План основных мероприятий города Хабаровска с 31 июля по 6 августа 2017 года - 28/07/2017 22:54