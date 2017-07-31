План основных мероприятий города Хабаровска на 1 августа 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 1 августа 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

1 августа

Краснофлотский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб «Об оперативной обстановке в районе, итогах работы за неделю и предстоящих задачах». Зал заседаний комитета по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.30. Информация по тел. 79-07-23. Леванова Людмила Ивановна.

Кировский район. Театрализованное представление «Волшебство инструмента». Жилмассив, ул. Шелеста, 73б. 11.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Железнодорожный район. Минутка здоровья «Береги здоровье смолоду». Игра-путешествие «Волшебный цветок» для детей микрорайона (подростково-молодежный клуб «Поколение», ул. Костромская, 54 - 12.00); Малые олимпийские игры для неорганизованных детей (спортивная площадка, Матвеевское шоссе, 24 - 12.00). Информация по тел.: 37-73-59 - Бердичевская Елена Алексеевна, 37-35-75 - Кяполас Дмитрий Владимирович.

Центральный район. Совещание руководителей трудовых отрядов старшеклассников. Центр детского творчества «Гармония». 14.00. Информация по тел. 32-71-46. Покорная Наталья Андреевна.