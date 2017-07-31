Август в Хабаровском крае начнётся с дождя

Август в регионе начнется с дождей. В целом в течение недели синоптики прогнозируют неустойчивую погоду. Синоптики на неделе также обещают грозовые осадки. Но они пройдут в основном в вечернее и ночное время.

- Первое августа начнется с осадков на большей территории Хабаровского края. 2 августа будет перерыв и 3-4 августа снова пройдут дожди. Ветер ожидается юго-восточный с силой 5-10 метров в секунду. Ночные температуры будут в пределах 8-13 градусов тепла, а дневные - 24-29, при дожде - 22-27 тепла, - говорит начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.

- В Хабаровске первого августа также пройдут осадки. Ожидаем дожди в пятницу, 4 числа. В остальные дни осадков не прогнозируем. Ветер в краевом центре будет дуть восточный с силой 5-10 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 16-18 градусов тепла, а днем будет 26-28 тепла. При дожде – до 24 градусов. todaykhv.ru