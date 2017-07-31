Август в регионе начнется с дождей. В целом в течение недели синоптики прогнозируют неустойчивую погоду. Синоптики на неделе также обещают грозовые осадки. Но они пройдут в основном в вечернее и ночное время.
- Первое августа начнется с осадков на большей территории Хабаровского края. 2 августа будет перерыв и 3-4 августа снова пройдут дожди. Ветер ожидается юго-восточный с силой 5-10 метров в секунду. Ночные температуры будут в пределах 8-13 градусов тепла, а дневные - 24-29, при дожде - 22-27 тепла, - говорит начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.
- В Хабаровске первого августа также пройдут осадки. Ожидаем дожди в пятницу, 4 числа. В остальные дни осадков не прогнозируем. Ветер в краевом центре будет дуть восточный с силой 5-10 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 16-18 градусов тепла, а днем будет 26-28 тепла. При дожде – до 24 градусов. todaykhv.ru
Предыдущие новости
- План основных мероприятий города Хабаровска на 1 августа 2017 года - 31/07/2017 06:42
- Специалисты управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций Хабаровска проведут телефонную «горячую линию» для жителей города - 31/07/2017 05:38
- Оперативная информация на 31 июля 2017 года от администрации Хабаровского края - 31/07/2017 00:40
- Летняя кета по сниженной цене поступит в магазины Хабаровского края, в начале августа - 30/07/2017 22:39
- Информация городской диспетчерской службы на 31 июля 2017 - 30/07/2017 21:57