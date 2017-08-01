Информация городской диспетчерской службы на 1 августа 2017

По состоянию на 7.00 часов 1 августа в Хабаровске нет отключений горячей воды. Из-за засора канализации холодная вода временно не подается в дом 39 по улице Гоголя. Газом заправлено 39 ГРУ или 40,39 тонны топлива. В городе не работает 30 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 239, а ночью – 10 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 91,74 кубометра мусора.

За нарушение правил парковки эвакуировано 25 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 33 ДТП, зафиксировано 4 возгорания, на пульт «03» поступило 645 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 637 единиц транспорта: 38 трамваев, 20 троллейбусов, 579 автобусов.