Семь наиболее аварийных перекрестков Хабаровска переоборудуют

По мнению специалистов городского центра организации дорожного движения, принимаемые меры и использование высокотехнологичного оборудования уже вскоре позволит снизить количество правонарушений на дорогах на 20%.

В ближайшее время новые светодиодные светофоры, видеокамеры с высоким разрешением, дорожные ограждения, знаки и разметка повышенной яркости на пешеходных переходах появятся в семи точках дальневосточной столицы на перекрестках улиц: Гайдара – Карла Маркса; Большая – Демьяна Бедного; Восточное шоссе – Промышленная; Амурский бульвар – Калинина; Амурский бульвар – Дзержинского; Амурский бульвар – Запарина, а также на улице Демьяна Бедного в районе дома 20. Об этом сообщает пресс-служба мэрии краевого центра.

Как рассказал начальник отдела Автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) МУП города Хабаровска «Научно-производственный центр организации дорожного движения» Максим Клименков, в общей сложности на вышеперечисленных участках установят 50 транспортных и 28 пешеходных светофорных объектов, на некоторых проведут еще и монтаж металлических дорожных ограждений (в качестве сдерживающего фактора для пешеходов), нанесут разметку повышенной яркости на пешеходные переходы – привычные всем белые «зебры» обретут ярко-желтый фон.

«Также 41 перекресток, оснащение которых устарело, будет полностью переоборудован – там проведем монтаж двух сотен новых обзорных камер и камер, учитывающих участников транспортного потока», - сообщил Максим Клименков и напомнил, что все эти работы ведутся в рамках реализации приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Из предусмотренных им средств Хабаровску в 2017 году выделено более 1,3 млрд рублей, свыше 200 млн из которых пойдут на повышение уровня безопасности дорожного движения и снижение аварийности на городских трассах. По итогам 2016 года в Хабаровске инспекторы ГИБДД насчитали 58 очагов аварийности. todaykhv.ru