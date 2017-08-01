Оперативная информация на 1 августа 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 4 пожара. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 9 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж, Солнечный район - озеро Хрустальное, г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

На реках края преобладают подъемы уровней воды. Во многих местах фиксируется выход воды на пойму без угрозы хозобъектам.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск небольшие дожди юго-восточный 4-9 м/с от +16ºС до +18ºС от +25ºС до +27ºС Южные районы местами небольшие дожди юго-восточный 6-11 м/с от +13ºС до +18ºС от +22ºС до +27ºС Центральные районы местами небольшие дожди северо-восточный 3-10 м/с от +10ºС до +18ºС от +20ºС до +28ºС Северные районы без осадков юго-восточный 3-11 м/с от +9ºС до +16ºС от +14ºС до +28ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток в зоне тушения действующих природных пожаров нет.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112

