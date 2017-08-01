Отмечается, что этот самородок стал самым крупным из обнаруженных ранее на территории Хабаровского края. В 2011 году в артели старателей "Восток" был найден самородок золота весом 7,5 кг. "Интерфакс-Дальний Восток"

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