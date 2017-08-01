Крупный самородок нашли на месторождении золота у ручья Заманчивый в Николаевском районе Хабаровского края, сообщает во вторник региональное министерство природных ресурсов.
"Самородок золота весом 10,3 кг найден бульдозеристом артели старателей "Заря" при разравнивании гале-эфельных отвалов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что этот самородок стал самым крупным из обнаруженных ранее на территории Хабаровского края. В 2011 году в артели старателей "Восток" был найден самородок золота весом 7,5 кг. "Интерфакс-Дальний Восток"