План основных мероприятий города Хабаровска на 2 августа 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 2 августа 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

2 августа

Кировский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-36. Пятков Антон Александрович.

Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

Центральный район. Объезд дворовых территорий по проверке выполнения работ благоустройства в рамках муниципальных грантов. Территория района. 10.00-13.00. Информация по тел. 32-93-63. Комова Ольга Викторовна.

Железнодорожный район. Спортивно-игровая программа «Спорт-тайм» для неорганизованных детей жилмассива (спортивная площадка, ул. Геодезическая, 4/2 - 11.30), викторина для детей по спорту (спортивная площадка, Матвеевское шоссе, 24 – 12.00). Информация по тел.: 40-82-41 - Тынелькут Владлена Кирилловна и 37-35-75 - Кяполас Дмитрий Владимирович.

Железнодорожный район. Заседание штаба по санитарному содержанию территории района. Малый зал комитета по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 10.30. Информация по тел. 40-88-16. Дьячкова Елена Валерьевна.

Центральный район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 14.30. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.