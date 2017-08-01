Приёмка школ и детских садов на 2017-2018 учебный год продолжается в Хабаровске

К первому сентября уже готовы все детские сады и учреждения дополнительного образования. Из 71 школы досрочно сдано 42. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Готовность образовательных учреждений к новому учебному году проверяет специальная комиссия, в которую входят сотрудники регионального управления Роспотребнадзора, главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, специалисты управлений здравоохранения и образования администрации города. Межведомственная комиссия завершит приёмку 16 августа.

Для подготовки учреждений в этом году из городского бюджета выделено более 500 миллионов рублей. Деньги идут на ремонт санузлов, замену окон и освещения, покупку регулируемой мебели и т.д. В школах №№ 19, 29, 32, 39, 46, 70, лицее «Вектор» ведётся ремонт спортивных площадок. В детских садах идёт модернизация пищеблоков.

Кроме того, при поддержке правительства Хабаровского края продолжается работа по созданию условий для маломобильных групп населения в рамках программы «Доступная среда». Так, в детских садах №№15, 62, 77, 184, 209 проводятся работы по ремонту крылец, устройству пандусов, поручней, оснащению оборудованием. Общий объем финансирования составил 9,2 миллиона рублей.

К началу учебного года запланировано ввести в эксплуатацию второй корпус детского сада № 145 по пер. Топографическому, 9 на 120 мест и новое здание школы в посёлке имени Горького на 560 человек по ул. Воровского, 24а.