Информация городской диспетчерской службы на 2 августа 2017

По состоянию на 7.00 часов 2 августа в Хабаровске нет отключений горячей и холодной воды. Газом заправлено 22 ГРУ или 26,24 тонны топлива. В городе не работает 30 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 230, а ночью – 9 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 115,3 кубометра мусора.

За нарушение правил парковки эвакуировано 28 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 40 ДТП, зафиксирован 1 пожар и 4 возгорания, на пульт «03» поступило 613 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышла 641 единица транспорта: 38 трамваев, 20 троллейбусов, 583 автобуса.