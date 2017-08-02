Оперативная информация на 2 августа 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 7 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 9 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж, Солнечный район - озеро Хрустальное, г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

В 21.20 01.08.2017г. в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о частичном отключении электроэнергии на территории Хабаровского края. Причина: сработала защита автоматики линии 500 кВт на Бурейской ГЭС (линия Бурейская ГЭС – подстанция «Амурская» (г. Свободный). Без электроэнергии на момент отключения находилось 15 МР края и частично г. Хабаровск и г. Комсомольск-на-Амуре. В 00.40 02.08.2017 г. все потребители были запитаны в полном объеме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

На реках края преобладают колебания уровней воды. На реках Тунгуска и Кур фиксируется выход воды на пойму без угрозы хозобъектам.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск небольшие дожди юго-восточный 4-11 м/с от +17ºС до +19ºС от +25ºС до +27ºС Южные районы местами небольшие дожди юго-восточный 5-10 м/с от +15ºС до +20ºС от +23ºС до +28ºС Центральные районы местами небольшие дожди северо-восточный 4-11 м/с от +10ºС до +19ºС от +20ºС до +30ºС Северные районы без осадков юго-восточный 5-13 м/с от +10ºС до +18ºС от +16ºС до +30ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток в зоне тушения действует 1 природный пожар в Ульчском районе.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112