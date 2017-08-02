За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 7 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Госинспекторами утверждено 9 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж, Солнечный район - озеро Хрустальное, г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная).
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
В 21.20 01.08.2017г. в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о частичном отключении электроэнергии на территории Хабаровского края. Причина: сработала защита автоматики линии 500 кВт на Бурейской ГЭС (линия Бурейская ГЭС – подстанция «Амурская» (г. Свободный). Без электроэнергии на момент отключения находилось 15 МР края и частично г. Хабаровск и г. Комсомольск-на-Амуре. В 00.40 02.08.2017 г. все потребители были запитаны в полном объеме.
Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.
Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.
На реках края преобладают колебания уровней воды. На реках Тунгуска и Кур фиксируется выход воды на пойму без угрозы хозобъектам.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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Хабаровск
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небольшие дожди
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юго-восточный 4-11 м/с
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от +17ºС до +19ºС
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от +25ºС до +27ºС
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Южные районы
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местами небольшие дожди
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юго-восточный 5-10 м/с
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от +15ºС до +20ºС
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от +23ºС до +28ºС
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Центральные районы
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местами небольшие дожди
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северо-восточный 4-11 м/с
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от +10ºС до +19ºС
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от +20ºС до +30ºС
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Северные районы
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без осадков
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юго-восточный 5-13 м/с
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от +10ºС до +18ºС
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от +16ºС до +30ºС
03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток в зоне тушения действует 1 природный пожар в Ульчском районе.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения - 112