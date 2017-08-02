Аграрии Хабаровского края снижают цены на свою продукцию

В Хабаровском крае набирает обороты новый проект комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности - «Наш выбор - доступная цена». В его рамках сельхозтоваропроизводители края реализуют инициативу по снижению цен на свою продукцию. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Как сообщили в комитете потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края, первыми в конце мая этого года с такой идеей выступили предприниматели мясной группы ярмарки «выходного дня» ТЦ «Экодом». Им навстречу пошли владельцы торгового центра, которые уменьшили стоимость арендной платы для участников проекта.

«Мы надеемся, что жители оценят этот шаг и по-прежнему будут выбирать продукцию исключительно местного производителя. Ведь мы работаем в первую очередь для жителей нашего края!», - отмечает глава крестьянско-фермерского хозяйства Людмила Козлова.

Инициативу мясников подхватили и другие предприниматели, в том числе – растениеводы из Хабаровского и имени Лазо муниципальных районов. Это как начинающие, так и опытные фермеры, руководители крупных хозяйств. Они также снизили стоимость своей овощной продукции на 10%, которую реализуют на ярмарках «выходного дня».

Идею поддержал комитет, назвав ее инициативой добросовестных предпринимателей.

«Такой подход к ведению бизнеса мы будем всячески поощрять и приветствуем решение о снижении стоимости арендной платы. Для нас важно, чтобы жители края получали только свежую и качественную продукцию по оптимальным ценам. Это соответствует нашим задачам, которые прописаны в доктрине продовольственной безопасности», - отметил председатель комитета Николай Крецу.

По его словам, в ближайшее время инициативу должны подхватить в большинстве районов края.

Напомним, что всего в крае организовано 85 постоянно действующих ярмарок на 4893 торговых мест, в том числе 2308 мест отведено для реализации сельскохозяйственной продукции. Это на 11,3% больше, чем в 2016 году. В 2017 г. краевые специализированные сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня» организованы сразу на трех площадках. Общее количество мест 467. Это больше, чем в 2016 году на 297 мест или в 2,7 раза.

Одно из изменений в организации ярмарок в 2017 году – требование обязательной реализации скоропортящейся продукции (мясо, рыба) с использованием холодильного оборудования.