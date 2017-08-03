Информация городской диспетчерской службы на 3 августа 2017

По состоянию на 7.00 часов 3 августа в Хабаровске нет отключений горячей и холодной воды. Газом заправлено 11 ГРУ или 17,09 тонны топлива. В городе не работает 30 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 214, а ночью – 10 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 133,86 кубометра мусора.

За нарушение правил парковки эвакуировано 23 автомобиля. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 40 ДТП, зафиксировано 2 возгорания, на пульт «03» поступило 590 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 640 единиц транспорта: 38 трамваев, 20 троллейбусов, 582 автобуса.