На официальном сайте Федеральной налоговой службы функционирует электронный сервис «Прозрачный бизнес»

С 25 июля 2017 года на официальном сайте Федеральной налоговой службы функционирует электронный сервис «Прозрачный бизнес» https://pb.nalog.ru. Новый информационный ресурс позволяет получить сводную информацию об организациях и предпринимателях, включающую в себя сведения, предусмотренные п. 1.1 ст. 102 Налогового кодекса Российской Федерации.

Напомним, что в актуальной редакции статьи 102 НК РФ сведения о нарушениях законодательства о налогах и сборах (в том числе суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам) и мерах ответственности за них не являются налоговой тайной.

Кроме того, в сервисе «Прозрачный бизнес» размещены ключевые сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН) и Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (РСМП).

Правила размещения информации в сервисе, порядок и сроки утверждены приказом ФНС России от 29 декабря 2016 года № ММВ-7-14/729.

Согласно приказу, 25 числа каждого месяца публикуются данные:

о суммах недоимки организации и задолженности по пеням и штрафам (по состоянию на 1 число месяца размещения сведений на сайте);

о налоговых правонарушениях и мерах ответственности с указанием периода, в котором организация совершила правонарушение, размера штрафа (эти сведения будут указываться за календарный месяц, предшествующий месяцу их размещения на сайте);

о применяемых специальных налоговых режимах (по состоянию на 1 число месяца их размещения на сайте);

об участии организации в консолидированной группе налогоплательщиков или о том, что она является ответственным участником этой группы (по состоянию на 1 число месяца размещения этих сведений на сайте).

Также ежегодно 25 июля будут публиковаться сведения:

о среднесписочной численности работников организации за календарный год, предшествующий году размещения таких сведений на сайте;

о сумме доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за год, предшествующий году размещения этих данных на сайте.

Ежегодно 25 февраля будет размещаться информация о сумме каждого налога, сбора и страховых взносов, уплаченной организацией в календарном году, предшествующем году размещения таких сведений на сайте (без учета сумм налогов (сборов), уплаченных в связи с ввозом товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза, и сумм налогов, уплаченных налоговым агентом).

Обращаем внимание, что в сервисе размещена информация о юридических лицах, состоящих на учете в качестве налогоплательщиков и не прекративших деятельность по состоянию на 01.07.2017.

В состав данных, опубликованных на сайте ФНС России 25 июля 2017 года, вошли сведения о налоговых правонарушениях, решения по которым вступили в силу в период со 2 июня 2016 года по 30 июня 2017 года. Информация об уплаченных организацией страховых взносах впервые будет опубликована 25 февраля 2018 года.

Публикация части налоговой информации об организациях и индивидуальных предпринимателях в открытом доступе даст возможность проявлять должную осмотрительность при выборе надежных и безопасных контрагентов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе УФНС России по Хабаровскому краю.