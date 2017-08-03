План основных мероприятий города Хабаровска на 4 августа 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 4 августа 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

4 августа

Центральный район. Оргкомитет по выставке цветов «Городские цветы». Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 15.00. Информация по тел. 40-89-42. Шамкина Елена Леонидовна.

Индустриальный район. Игровая программа «Праздник двора». Дворовая территория на ул. Ворошилова, 38-40. 12.00. Информация по тел.: 40-90-46, 40-90-31, 40-90-34, Стрельникова Диана Евгеньевна.

Железнодорожный район. Спортивный праздник «Сильные! Ловкие! Смелые!» (спортивная площадка, Матвеевское шоссе, 24 – 12.00), Концертная программа «Маленькие звезды» (детско-юношеский центр «Импульс», пер. Антенный, 3 – 11.00), Спортивно-развлекательная эстафета «Нам года – не беда» (центр работы с населением «Исток», ул. Мирная, 16 – 16.00), День рекордов (спортивная площадка, ул. Геодезическая, 4/2 – 09.00). Информация по тел.: 37-35-75 - Кяполас Дмитрий Владимирович, 33-38-48 - Коваленко Елена Васильевна, 33-56-32 - Чубанова Тамара Алексеевна, 40-82-41 - Тынелькут Владлена Кирилловна.

Краснофлотский район. Праздничная программа на жилмассиве. Жилмассив, ул. Трехгорная, 50а. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.