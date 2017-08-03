В Хабаровском крае отметят Международный день коренных народов мира

Хабаровский край присоединится к празднованию Международного дня коренных народов мира. Основные тематические мероприятия запланированы на 8-12 августа. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Так, 9 августа в краевом доме ветеранов в Хабаровске пройдет фестиваль этнической музыки, песней и танцев «Нани» («Люди земли»). Перед гостями выступят лучшие творческие коллективы и солисты из муниципальных районов региона.

12 августа коренные малочисленные народы Севера ждут хабаровчан на «День коренных народов» и выставку-ярмарку художественных ремёсел. Мероприятие пройдет на территории туристического комплекса «Заимка».

Главным событием Международного дня коренных народов станет краевой конкурс «Ремесла земли Дерсу», который ежегодно организует министерство природных ресурсов региона. Он состоится 8-9 августа в музее изобразительных искусств в Комсомольске-на-Амуре. Свои работы представят 32 мастера декоративно-прикладного искусства коренных народов из 16 муниципальных образований. Среди них – опытные мастера и дети в возрасте от 10 до 14 лет. Всего конкурсной комиссии предстоит оценить более 130 изделий, выполненных из камня, дерева, кожи, меха и других материалов.

Победителям среди мастеров будет присвоено звание «Лучший мастер декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных народов края» и вручена премия в размере 50 тысяч рублей. Участников в детской номинации наградят дипломами и ценными подарками. Кроме того, самые оригинальные работы выдвинут на соискание премии Губернатора края в области литературы и искусства. Выставка авторских работ продлится до 10 августа.

Конкурс «Ремесла земли Дерсу» проводится в крае с 2004 года. За это время в нем приняли участие более 100 мастеров. Победителями и лауреатами в различных номинациях признан 51 человек.

Напомним, Международный день коренных народов мира учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 23 декабря 1994 года. Во всем мире его принято отмечать 9 августа.