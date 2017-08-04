Информация городской диспетчерской службы на 4 августа 2017

По состоянию на 7.00 часов 4 августа в Хабаровске нет отключений холодной воды. Из-за плановой установки заглушек на подающем и обратном трубопроводах сегодня с 5.45 часов отключена подача горячей воды в 76 жилых дома, 2 детских сада, 1 учебное и 4 лечебных учреждения, расположенных по улицам: Шеронова, Слободской, Гамарника, Ленина, Пушкина, Гоголя, Муравьева-Амурского, Уссурийской, в переулке Смены. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Газом заправлено 22 ГРУ или 36,03 тонны топлива.

В городе не работает 29 лифтов.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 213, а ночью – 10 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 99,04 кубометра мусора.

За нарушение правил парковки эвакуировано 24 автомобиля. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 29 ДТП, зафиксировано 2 возгорания, на пульт «03» поступило 650 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 633 единицы транспорта: 37 трамваев, 20 троллейбусов, 576 автобусов.