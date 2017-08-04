Ливни и ветер испортят погоду в Хабаровском крае на выходных

В Хабаровском крае на протяжении выходных ожидаются сильные дожди и грозы, особенно это касается 5 августа. - В ночь на субботу на большей части региона пройдут осадки, а 6 августа преимущественно без дождей, - уточнила начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.

- Ветер будет дуть восточного направления 5-10 метров в секунду, в субботу - с порывами до 17 метров на побережье Охотского моря. Ночные температуры в районах края будут в пределах 15-20 градусов тепла, а днем – 23-28 тепла. 6 августа ночные температуры сохранятся в пределах 20 градусов, а днем температура воздуха прогреется до +25-30.

В Хабаровске в ночь на 5 августа ожидается сильный ливень с южным ветром до 14 метров в секунду.

- Днем ветер ослабеет до 6-11 метров в секунду. Ночная температура воздуха в краевом центре будет в пределах 17-19 градусов тепла, а днем 24-26 градусов, - сказала Галина Брынцева. - 6 августа в Хабаровске ночью и днем пройдет кратковременный дождь. Ветер сменит направление на северо-восточное, до 4-9 метров в секунду. Ночные температуры будут в пределах 17-19 градусов тепла, а днем - до 26.