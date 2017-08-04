План основных мероприятий города Хабаровска на 5 и 6 августа 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 5 и 6 августа 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

5 августа

Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Туберкулез». От входа в городской парк «Динамо». 11.00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка («ракушка») в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.

Кировский район. «Веселые старты» для детей микрорайона. Жилмассив, ул. Тихоокеанская, 51. 11.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Краснофлотский район. Закрытие гражданско-патриотической смены «Свистать всех наверх!». Детский оздоровительный лагерь «Океан», с. Воронеж-1. 17.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Центральный район. Праздничное мероприятие «День фантазии». Жилмассив, ул. Московская, 10. 12.00. Информация по тел. 40-89-22. Левченко Ирина Александровна.

Железнодорожный район. Турнир по баскетболу «Кубок Антенки» среди дворовых команд. Детско-юношеский центр «Импульс», пер. Антенный, 3. 15.00. Информация по тел. 47-02-83. Катрич Дмитрий Александрович.

6 августа

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка («ракушка») в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.

Железнодорожный район. Турнир по настольному теннису для детей 14-16 лет. Спортивный клуб им. Поддубного, ул. Костромская, 46б. 15.00. Информация по тел. 47-02-83. Чебаков Илья Михайлович.