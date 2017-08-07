Более 5,5 тысячи дошколят примут в этом году детские сады Хабаровска

Сегодня в городе работают 85 детсадов. Их количество увеличилось за счёт дошкольных учреждений Минобороны, которые этим летом перешли на баланс муниципалитета. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Все детсады уже прошли приёмку специальной комиссии, сейчас идут плановые работы по ремонту пищеблоков в пяти учреждениях. На эти цели из бюджета города было выделено около 10 миллионов рублей. Об этом сообщила начальник отдела управления образования администрации Хабаровска Татьяна Матвеенкова.

«Плановые работы продлятся до 1 сентября. Дети от 3 лет все обеспечены местами. Если для двухлетних малышей нет мест в детсадах по месту жительства, то предлагаем места в ближайших районах», - отметила Татьяна Матвеенкова.

Продолжается реконструкция второго корпуса детского сада № 145 по пер. Топографическому, 9. Его планируют ввести в эксплуатацию осенью этого года. Учреждение сможет принять 120 детей. На 12-часовой режим работы перешли около 85 % детских садов.