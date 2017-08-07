Оперативная информация на 7 августа 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 2 пожара. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 9 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж, Солнечный район - озеро Хрустальное, г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

На реках края отмечаются колебания уровней воды. В южных реках из-за дождей проходят паводки. Вода прибывает в Хоре, Урми, Тунгуске, Куре.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск дождь восточный 4-9 м/с от +19ºС до +21ºС от +24ºС до +26ºС Южные районы местами сильные ливни восточный 5-10 м/с от +17ºС до +22ºС от +25ºС до +30ºС Центральные районы местами сильные ливни северо-восточный 5-11 м/с от +10ºС до +20ºС от +20ºС до +30ºС Северные районы местами дожди восточный 5-16 м/с от +10ºС до +18ºС от +15ºС до +27ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток в зоне тушения действующих пожаров нет.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112