Хабаровский район и ЕАО могут пострадать от паводков больше всех

В регионе сохраняются осадки, местами сильные. Дожди пройдут в ближайшее время в Верхнебуреинском районе, циклон смещается в сторону района им. Полины Осипенко, там также ожидаются ливни с грозами. В некоторых районах за сутки уже выпало 68 мм осадков, при опасном явлении в 50 мм. Дожди способствуют тому, что на реках формируется паводок.

Хуже всего ситуация с паводками обстоит в ЕАО и Хабаровском районе. Там уровень воды в реках уже находится на неблагоприятных значениях и продолжает расти. В Хабаровском районе уровень воды поднимается на двух реках Кур и Урми. В ближайшее время ожидает рост еще на 1-2 метра и уровень достигнет опасных значений. Ожидаются подтопления низменностей, а также сельскохозяйственных угодий. В ЕАО подъем уровня воды гидрологи наблюдают на реке Бира, - отметила начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.

Как объяснили в Гидрометцентре, вода также растет на реках южных районов. В среднем рост воды составляет от 5 до 40 см в сутки. А вот на Амуре и Уссури в черте Хабаровска уровень воды пошел на небольшой спад.

Напомним, в настоящее время более тысячи человек сегодня утром застряли в поездах на участках ДВЖД из-за размыва путей. Также утром 7 августа стало известно, что ливни размыли автотрассу Биробиджан-Кукан, специалисты «Хабаровскуправтодор» намерены закончить восстановительные работы за два-три дня. todaykhv.ru