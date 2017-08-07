Прекращена продажа билетов на поезда по направлению Хабаровск-Владивосток

В связи с размывом путей в Приморье приостановлена продажа билетов на поезда на направлении Хабаровск-Владивосток-Хабаровск. Пассажиров, которые застряли в поездах в Приморье из-за размыва путей, уже стали вывозить девятью автобусами во Владивосток и в Уссурийск, сообщили в пресс-службе ДВЖД.

- Все пассажиры, которые собирались в дорогу по данному направлению в любую сторону, могут беспрепятственно сдать уже купленные билеты. Возврат и переоформление будет производиться без удержания дополнительных платежей и сборов, то есть, будет возвращена вся стоимость билета, - сообщила пресс-секретарь ДВЖД Инна Пепеляева.

Как только сойдет вода, железнодорожники приступят к ремонту путей в Приморье. Для этого четыре восстановительных поезда уже подвезли строительные материалы к месту размывов. Сколько времени займет восстановление, пока никто сказать не берется.

UPD. По уточненной информации, временно прекращается продажа проездных документов на всем пути следования на следующие пассажирские поезда:

№351 Владивосток - Советская Гавань,

№5 Владивосток - Хабаровск,

№113 Тихоокеанская - Хабаровск,

№ 201 Владивосток - Хабаровск,

№ 207 Владивосток - Новокузнецк.