Международный гастрономический форум пройдёт в Хабаровске

25 - 27 сентября 2017 года в Хабаровске пройдет Международный гастрономический форум, который объединит рестораторов и работников сферы общественного питания. Для них приготовлена профессиональная учебная программа при участии ведущих отраслевых экспертов России. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Как сообщили в комитете потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края, мероприятие позволит повысить профессиональное мастерство работников общественного питания, приобщить жителей к гастрономической культуре.

Деловая программа разделена на пять направлений: «Ресторанный бизнес», «Поварское дело», «Барное дело», «Кондитерское дело», «Кофейная культура». Каждый из гостей может свободно посещать любую из интересующих площадок, участвовать в розыгрышах и дегустациях.

Участников ждет широкая образовательная программа. В ее работе примут участие президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, руководители Национальной ассоциации кулинаров, а также лучшие отраслевые специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Бурятии, дальневосточных регионов.

В практическую часть форума войдут командные соревнования среди поваров и мастеров кондитерского искусства. Лучшего определят и среди бариста в нескольких номинациях: Cupping – профессиональная дегустация кофе, Latte Art – техника формирования рисунка взбитым молоком на эспрессо, Black Box Espresso - создание своего идеального эспрессо. Кроме того, запланировано проведение открытого Дальневосточного кубка барменов.

«Хабаровский край смело можно назвать гастрономическим центром Дальнего Востока. Не удивительно, что большой интерес к форуму проявляют в странах Азии. Это представители Ассоциации рестораторов Харбина, китайской провинции Хэйлундзян, кулинарных сообществ Японии, Монголии, Республики Корея. Мы ожидаем много гостей и уверены, что форум позволит нашим предпринимателям укрепить и расширить деловые связи, перенять опыт, а также привлечь в регион новых игроков», - отмечает председатель комитета Николай Крецу.

Организаторами форума выступили комитет потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края, региональная Ассоциация рестораторов, Хабаровская барменская ассоциация.

Заявки на участие в семинарах, мастер – классах, конкурсах профессионального мастерства начнут принимать с 10 августа. Подтвердить свое участие можно по телефону: 8 (4212) 791-791, либо по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Напомним, что в краевой столице гастрономический форум пройдет в седьмой раз. В статусе международного – во второй.