Около 380 домов в Хабаровске остались без света после прошедшего ливня

Интенсивный ливень, продолжавшийся в Хабаровске в течение нескольких часов накануне вечером, привел к отключению света в частных и многоквартирных домах, сообщили в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города.

"В настоящее время энергоснабжение нарушено в 378 домах, в основном - в одноэтажных, света также нет в более чем в 20 многоэтажках", - сообщил сотрудник управления.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, прошедшим ливнем подтопило электроподстанцию "Эмальзавода". Энергетикам пришлось срочно отключить питание, в результате чего без света остались 415 жилых домов. Ночью ремонтные бригады, прибывшие на объект, приступили к откачке воды, что позволило частично подать электричество.

По данным Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, в результате сильных осадков подтопило 60 дворов в частном секторе в Железнодорожном и Индустриальном районах Хабаровска, подтопило 17 подвалов многоэтажек по четырем улицам Индустриального района и нескольких соцобъектов. Затапливались также бульвары и дороги.

Отмечается, что спасатели вместе с работниками коммунальных служб и пожарных подразделений города помогают населению в откачке воды. Всего к ликвидации последствий циклона привлечено 146 человек и 37 единиц техники.

Из-за подъема уровня воды в болотных марях еще в выходные размыло участок дороги Биробиджан-Кукан, проезд оказался закрыт к двум поселкам Хабаровского района - Кукан и Догордон. Дорожники в настоящее время восстанавливают полотно. Размыло также участок дороги у села Зоевка, автомобили пускают в объезд, транспортное сообщение не нарушено.

На регион продолжает оказывать воздействие пришедший на прошлой неделе циклон. В южных и центральных районах Хабаровского края проходят грозовые ливни, не исключен подъем воды в реках, возможны обрывы линий связи, электропередачи "Интерфакс-Дальний Восток"