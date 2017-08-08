План мероприятий города Хабаровска на 8 августа 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 8 августа 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

9 августа

Мэрия. Пресс-конференция начальника управления по физической культуре и спорту А.Ю. Леонова, посвященная Дню физкультурника. Малый зал №1. 11.00.

Краснофлотский район. Акция «Чистый берег». Территория Заячьего острова. 09.00. Информация по тел. 79-07-44. Малахова Анна Анатольевна.

Кировский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-36. Пятков Антон Александрович.

Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

Краснофлотский район. Спортивные соревнования по шахматам ко Дню физкультурника. Центр работы с населением «Диалог», ул. Руднева, 35. 11.00. Информация по тел. 79-07-48. Инкин Николай Петрович.

Железнодорожный район. Игровая познавательная программа по профилактике дорожного движения «Красный, желтый, зеленый» (жилмассив «Геодезический» - 10.30); спортивные игры «А у нас во дворе» (дворовая площадка, ул. Костромская, 54 -15.00); литературно-музыкальная гостиная «Песни Ларисы Рубальской» (досуговое отделение центра по работе с населением «Исток», ул. Мирная, 16 -15.00). Информация по тел.: 40-82-41 - Тынелькут Владлена Кирилловна, 37-73-59- Бердичевская Елена Алексеевна и 33-56-32 - Чубанова Тамара Алексеевна.

Центральный район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 14.30. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.