В школах Хабаровска продолжается запись учеников в 10-е классы на 2017-2018 учебный год

По данным управления образования администрации Хабаровска, сейчас в 97 профильных классов зачислено 2878 человек. Запись учащихся в 10-е классы на предстоящий учебный год во всех общеобразовательных учреждениях города началась 3 июля и проходит по настоящее время. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

В каждом общеобразовательном учреждении принято соответствующее положение, которое регламентирует зачисление в 10-е классы профильного обучения (социально-математический, оборонно-правовой, физико-математический и т.д.) по результатам успеваемости и с учетом прохождения государственной итоговой аттестации по профильным предметам.

В городе также есть универсальные классы, куда могут поступить все желающие вне зависимости от результатов итоговой аттестации по профильным предметам. Отказать в приёме могут только при отсутствии свободных мест. В течение года в общеобразовательных учреждениях проводились мониторинги интересов учащихся. По результатам их проведения продолжить обучение в 10-х классах пожелали около двух тысяч детей. Для них было запланировано открыть 82 класса различного профиля, включая универсальный. В настоящий момент это число увеличено до 97 классов, куда зачислено 2878 человека. При необходимости будут открыты дополнительные классы.

Запись в 10-е классы проходит в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», Законом Хабаровского края от 30.10.2013 № 316 «О случаях и порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные, муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» и локально-нормативными актами образовательных учреждений.

В случае отказа в приёме в 10-й класс заявителю необходимо обратиться в управление образования администрации Хабаровска по адресу: ул. Владивостокская, 57, тел. 40-90-98; 40-90-82.