«СКА-Хабаровск» обыграл «Анжи», одержав первую победу в РФПЛ

В российской Премьер-Лиге сыгран первый матч 5-го тура. «СКА-Хабаровск» на стадионе имени Владимира Ленина принимал «Анжи». Хозяева потерпели четыре поражения подряд на старте сезона, но в отчётной встрече прервали неудачную серию, добившись победы — 2:0.

Всё решилось после перерыва. На 68-й минуте Руслан Корян нашёл пасом Мирослава Марковича, сербский нападающий вошёл в штрафную площадь и неотразимо пробил над руками голкипера Алексея Солосина – 1:0. Второй мяч влетел в сетку ворот «Анжи» уже в компенсированное время. На 94-й минуте отличился вышедший на замену Николай Калинский.

Эта победа стала для хабаровчан первой в российской Премьер-Лиге. «Анжи» потерпел четвёртое поражение в сезоне. championat.com