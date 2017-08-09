Оперативная информация на 9 августа 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 6 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 9 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж, Солнечный район - озеро Хрустальное, г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется с частичными ограничениями. Приостановлено движение на автодороге п. Кукан — г. Биробиджан (ведется ее восстановление после циклона). Затруднено движение на 48 км федеральной автотрассы А-370 «Уссури» (восстанавливается участок возле села Зоевка Хабаровского района).

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

В реках края преобладают подъемы уровней. Вода активно прибывает в Кие, Куре, Амгуне, Нимелене. По реке Кур смещается гребень паводка. Подтоплены поймы рек Бурея, Кия, Тунгуска, Урми. В связи с осадками прогнозируется подтопление дорог, сенокосов, сельхозугодий в районах, не защищенных дамбами.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск дождь восточный 3-8 м/с от +16ºС до +18ºС от +22ºС до +24ºС Южные районы местами дожди восточный 6-11 м/с от +15ºС до +20ºС от +22ºС до +27ºС Центральные районы местами сильные ливни северо-восточный 4-11 м/с от +11ºС до +20ºС от +18ºС до +30ºС Северные районы местами дожди северо-восточный 4-17 м/с от +10ºС до +17ºС от +12ºС до +25ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток в зоне тушения действующих пожаров нет.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112