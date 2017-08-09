К сентябрю в Хабаровском крае завершат переселение из аварийного жилья

В Хабаровский край с рабочим визитом прибыла группа экспертов Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ. Специалисты посетили регион, чтобы оценить, как выполняются программы переселения из аварийного жилищного фонда и капремонта многоквартирных домов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Накануне представители Госкорпорации уже побывали в городе Юности и Николаевске-на-Амуре. Они осмотрели строящиеся дома, которые готовят под переселение горожан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Затем сотрудники ведомства отправились в Амурск. Там они проверили качество капитального ремонта домов, выполненного в 2016 году на средства Фонда. Выводы, которые сделают эксперты после поездки, будут учтены при защите отчета Хабаровского края о реализации региональной программы по переселению граждан из аварийного жилья.

Программа переселения из аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, должна завершиться в Хабаровском крае к 1 сентября. Для этого в Николаевске-на-Амуре остается достроить шесть малоэтажек, в которые переедет 327 человек. Всего же с 2011 года в рамках программы в регионе удалось построить 46 жилых домов. Еще 83 помещения власти купили для переселенцев. В итоге комфортные условия жизни обрели свыше 3 тыс. жителей региона.

В общей сложности на мероприятия по переселению из бюджетов всех уровней было затрачено 2,3 млрд рублей. Более половины всей суммы краю предоставила Госкорпорация – Фонд содействия реформированию ЖКХ.