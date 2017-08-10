Фестиваль «Олимпийская разминка» пройдёт в Хабаровске 12 августа

Второй городской фестиваль среди муниципальных учреждений дополнительного образования посвящён Дню физкультурника. Турнир организует городское управление по физической культуре и спорту с подведомственными структурами. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Соревнования проводятся для популяризации здорового образа жизни среди сотрудников учреждений дополнительного образования. Участники будут состязаться в дартсе, челночном беге, командных прыжках, футболе, в силовом конкурсе. Открытие фестиваля состоится 12 августа в 10:45 на спортивной площадке комплекса «Арсеналец».

Кроме того, в рамках празднования Дня физкультурника в разных районах города запланировано около 50 спортивных мероприятий. Так, 12 августа на стадионе «Заря» в 10:00 начнётся турнир по городошному спорту. Городки – это русская народная спортивная игра. В ней необходимо с определённых расстояний «выбивать» фигуры, составленные из пяти деревянных цилиндров.

К участию в турнире допускаются спортсмены от 18 лет, имеющие медицинский допуск. Для участия в соревнованиях необходимо подать заявку до 17 часов 11 августа по адресу: ул. Воровского, 17 (стадион «Заря»). Победителей и призёров наградят медалями и грамотами от управления по физической культуре и спорту администрации Хабаровска.