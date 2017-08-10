Более 3 тысяч студентов-очников зачислены на бюджетные места в вузы Хабаровского края

В вузах Хабаровского края завершен основной этап зачисления студентов по общему конкурсу на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета. По информации министерства образования и науки края, на 3,4 тысячи бюджетных мест абитуриенты в этом году подали около 24 тысяч заявлений. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Наиболее популярными направлениями подготовки в этом году остаются экономика, юриспруденция, менеджмент, лечебное дело, стоматология, технические науки и инженерное дело.

Всего в текущем году в вузах края предусмотрено свыше 5,5 тысяч бюджетных мест. Их них 991 человек поступят на заочную форму обучения, 1133 – по программе магистратуры.

«В конце июля уже прошла первая волна зачисления абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний и имеющие особые права. Среди них - победители школьных олимпиад, дети с ограниченными возможностями здоровья, сироты. Всего в рамках особой квоты приняты 164 человека. Еще 786 выпускников школ зачислены по целевому набору», - отметил начальник отдела взаимодействия с вузами и научными организациями минобрнауки края Алексей Сундуков.

Зачисление абитуриентов на платное и заочное обучение продлится до начала нового учебного года. На данный момент на коммерческой основе в вузы края приняты 1100 человек.

Напомним, основанием для зачисления стали результаты единого государственного экзамена. Дополнительно абитуриенты предоставляли в приемные комиссии сведения о своих личных достижениях в спорте, научной и общественной деятельности. Сохранена в этом году и поддержка лучших выпускников школ Хабаровского края. При поступлении в вуз и успешной сдаче первой сессии стипендию Губернатора в 50 тысяч рублей смогут получить «стобалльники» ЕГЭ-2017, а также победители и призеры заключительного этапа Всероссийской школьной олимпиады.