Более 36 млн рублей собрано в рамках акции «Добровольцы - детям» в Хабаровском крае

За время действия VI Всероссийской акции «Добровольцы - детям» в крае собрано свыше 36 млн рублей. Это на 7 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Поддержку уже получили более 23 тысяч семей и 18 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ход реализации проекта обсудили в Правительстве региона.

Как сообщили в управлении по вопросам семейной политики и социального развития Губернатора и Правительства края, в рамках акции в регионе проведено уже свыше двух тысяч мероприятий, посвященных международным праздникам и памятным датам. Принять участие в них смогли около 245 тысяч человек, в том числе более тысячи организаций и 30 тысяч волонтеров.

В лидерах по привлечению благотворительных средств остаются Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Николаевский, Амурский, Комсомольский и Ванинский районы. Жители этих муниципальных образований активней всех оказывают адресную финансовую и натуральную помощь нуждающимся семьям. После окончания проекта деятельность по социальной поддержке не завершится.

Напомним, Хабаровский край принимает участие в акции с 2014 года. Проект «Добровольцы–детям» реализуется в рамках национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Организатором выступает Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Сбор средств и натуральной помощи в регионе продолжится до 15 сентября.