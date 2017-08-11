Информация городской диспетчерской службы на 11 августа 2017

По состоянию на 7.00 часов 11 августа в Хабаровске нет отключений горячей воды. Из-за порыва на водоводе холодная вода временно не подается в дом 50 по улице Серышева. Газом заправлено 20 ГРУ или 30,68 тонны топлива. В городе не работает 35 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 224, а ночью – 10 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 136,64 кубометра мусора.

За нарушение правил парковки эвакуировано 29 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 39 ДТП, зафиксировано 2 возгорания, на пульт «03» поступило 647 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 622 единицы транспорта: 38 трамваев, 20 троллейбусов, 564 автобуса.