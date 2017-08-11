Оперативная информация на 11 августа 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 3 пожара. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 9 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж, Солнечный район - озеро Хрустальное, г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется с частичными ограничениями. Приостановлено движение на автодороге п. Кукан — г. Биробиджан (ведется ее восстановление после циклона). Затруднено движение на 48 км федеральной автотрассы А-370 «Уссури» (идет строительство возле села Зоевка Хабаровского района).

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

В реках края преобладают подъемы уровней. Паводки идут на реках Кур, Урми, Тунгуска с подтоплением поймы, сенокосов, дорог в низинах. Гребень паводка на Урми у п. Кукан ожидается 11 августа, на реке Кур у с. Новокуровка - 12-14 августа, на Тунгуске у с. Архангеловка - 14-15 августа

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков юго-восточный 4-9 м/с от +17ºС до +19ºС от +25ºС до +28ºС Южные районы местами дожди восточный 5-10 м/с от +13ºС до +19ºС от +23ºС до +30ºС Центральные районы местами дожди восточный 5-10 м/с от +10ºС до +19ºС от +18ºС до +28ºС Северные районы местами дожди восточный 4-10 м/с от +10ºС до +17ºС от +13ºС до +27ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток в зоне тушения действующих пожаров нет.

В п. Кукан Хабаровского района продолжается ликвидация последствий ливневых дождей. В минувшие сутки велось восстановление основной дороги. На 21 км устанавливается мост. На 35 км смонтированы 3 водопропускных трубы. Спасатели продолжают обеспечивать переправу людей на лодках. В поселке действует режим ЧС. Ситуация находится на особом контроле в Правительстве края.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112