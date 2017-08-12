План основных мероприятий города Хабаровска с 14 по 20 августа 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 14 по 20 августа 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

14 августа

Индустриальный район. Заседание районного штаба «Юность» по координации деятельности трудовых отрядов старшеклассников, выполняющих работы на социально-значимых объектах (подведение итогов, награждение победителей). Центр развития творчества детей и юношества, ул. Монтажная, 40. 12.00 (время может быть изменено). Информация по тел. 40-90-46, Стрельникова Диана Евгеньевна.

Центральный район. Объезд территории Центрального района на предмет осмотра санитарного состояния. Территория района. 09:00-12:00. Информация по тел. 40-89-23. Волков Роман Евгеньевич.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам дополнительных мер социальной поддержки. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 43, каб.18. 09:00-18:00. Информация по тел. 79-07-19. Прошкина Лариса Владимировна.

Железнодорожный район. Спортивная эстафета «Физкульт-привет!», посвящённая Дню физкультурника. Спортивная площадка, ул. Геодезическая, 4/2. 19:30. Информация по тел. 40-82-41. Тынелькут Владлена Кирилловна.

15 августа

Мэрия. Заседание комитета по городскому хозяйству Хабаровской городской думы. Большой зал – 9:00. Заседание комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию. Большой зал – 11:30. Заседание комитета по социальным вопросам. Малый зал №1 – 9:00. Заседание комитета по местному самоуправлению. Малый зал №1 – 11:30.

Обучение желающих участвовать в танцевальной акции «Победный вальс» (вторник, четверг, суббота – 18:30 – площадь «Город воинской славы», ул. Тургенева, 65б; среда, пятница – 16:00 – военно-патриотический клуб «Данко», ул. Кочнева, 1а). Информация по тел. 8-914-179-74-88; 8-914-181-29-82 – организаторы акции.

«Праздник первоклассников» в рамках мероприятий, посвящённых Дню знаний. Центр работы с населением «Доверие», ул. Аксёнова, 51А. 15:00. Информация по тел. 53-61-51. Незамаева Марина Сергеевна.

«Праздник первоклассников» в рамках мероприятий, посвящённых Дню знаний. Центр работы с населением «Содружество», Амурский бульвар, 51. 12:00. Информация по тел. 73-98-56, 73-98-55. Безрукова Наталья Олеговна.

Кировский район. Фотовыставка «Достойны Отечества!», посвященная Дню российского флага. Центр детского творчества «Радуга талантов», ул. Запарина, 127. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Железнодорожный район. Торжественная церемония закрытия 3-й трудовой смены, награждение лучших отрядов, руководителей и участников. Центр работы с населением «Исток», ул. Мирная, 16. 11:00. Информация по тел. 33-57-61. Ермакова Елена Юрьевна.

16 августа

Центральный район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки населения. Ул. Фрунзе, 60. 14:30. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.

Железнодорожный район. Посиделки «День малинового варенья», мероприятие для жителей жилмассива «Авиагородок». Центр работы с населением «Исток», ул. Мирная, 16. 15:00. Информация по тел. 33-56-32. Чубанова Тамара Алексеевна.

17 августа

Образовательный педагогический форум «Качественное и доступное образование – национальный приоритет». СЗК «Платинум арена». 10:00. Информация по тел. 40-90-77. Лопашук Галина Викторовна.

Кировский район. Торжественный прием председателя комитета по управлению районом, посвящённый Дню физкультурника. Ул. Орджоникидзе, 3. 15:00. Информация по тел. 41-95-19. Авраменко Ирина Владимировна.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам дополнительных мер социальной поддержки. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 43, каб.18. 09:00-18:00. Информация по тел. 79-07-19. Прошкина Лариса Владимировна.

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Краснофлотский район. Тематическое мероприятие с элементами игры «Наша гордость и слава». Центр работы с населением «Диалог», ул. Ильича, 3. 15:00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Железнодорожный район. Игровая познавательная программа по изучению правил дорожного движения для детей младшего дошкольного возраста. Детский сад № 104, ул. Дончука, 1. 16:00. Информация по тел. 33-56-32. Чубанова Тамара Алексеевна.

Железнодорожный район. Игровая развлекательная программа «Отдыхаем всей семьёй». Дворовая площадка, ул. Геодезическая, 4/2. (время уточнять по телефону). Информация по тел. 40-82-91. Матюшенко Инга Алексеевна.

18 августа

Городская выставка цветов, садово-огородной продукции «Городские цветы». Городской парк «Динамо». 10:00-18:00. Информация по тел. 40-88-97. Князева Мария Сергеевна.

Краснофлотский район. Концертная программа «Мы гордимся своей страной». Центр работы с населением «Диалог», ул. Руднева, 35. 16:00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

19 августа

Командный турнир по русскому бильярду «Свободная пирамида», среди учреждений спортивной направленности, посвящённый Дню физкультурника. Федерация бильярдного спорта Хабаровского края, Амурский бульвар, 43. 10:00. Информация по тел. 47-02-83. Гумовский Михаил Петрович.

Индустриальный район. Приемка нормативов комплекса ГТО у сотрудников предприятий всех форм собственности. Стадион «Энергия», ул. П.Морозова, 30. 10.00-14.00. Информация по тел. 40-90-34, Огнянов Виталий Сергеевич

Концертная программа «Хабаровские встречи».

Сценическая площадка («ракушка») в городском парке отдыха «Динамо». 18:00-20:00. Информация по тел. 40-88-94. Груздев Алексей Геннадьевич.

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Акция «Шаги здоровья» на тему: «Больше доноров – больше жизни». У входа в Хабаровский краевой музей имени Гродекова. 11:00-12:00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.

20 августа

Концертная программа «Хабаровские встречи». Сценическая площадка («ракушка») в городском парке отдыха «Динамо». 18:00-20:00. Информация по тел. 40-88-94. Груздев Алексей Геннадьевич.

Кировский район. Спортивный праздник, посвящённый Дню дворовых видов спорта. Ул. Фоломеева, 8 (дворовая территория). 11:00. Информация по тел. 41-95-19. Авраменко Ирина Владимировна.