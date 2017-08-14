Новый размер прожиточного минимума утверждён в Хабаровском крае

В Хабаровском крае утверждена новая величина прожиточного минимума на душу населения. Соответствующее постановление подписал Губернатор Вячеслав Шпорт. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

За второй квартал 2017 года средний размер показателя составил 12952 рубля. Для трудоспособного населения прожиточный минимум зафиксирован на уровне 13807 рублей. Для пенсионеров он равен 10492 рубля, для детей – 13386 рублей.

Расчет прожиточного минимума выполняется на основе данных Хабаровскстата о средних ценах на продукты питания в потребительской корзине, индексах потребительских цен на непродовольственные товары и услуги, обязательных платежах за отчетный квартал. Новые величины прожиточного минимума будут учитываться при предоставлении мер соцподдержки и социальной помощи населению края.