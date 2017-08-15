Информация городской диспетчерской службы на 15 августа 2017

По состоянию на 7.00 часов 15 августа в Хабаровске нет отключений холодной воды. В соответствии с утвержденным графиком производства работ будет отсутствовать горячее водоснабжение у потребителей, подключенных от блоков 250Ц, 254, 255, 814, 815 с 08 часов 14 августа до 17 часов 15 августа. Улицы: Ленина, Шевченко, Фрунзе, Калинина, Комсомольская, Дзержинского, Запарина, Уссурийский б-р, Шеронова, Краснореченская, Союзная. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Без горячей воды останутся: 79 жилых домов, 4 медицинских учреждения, 9 учреждений образования.

Газом заправлено 15 ГРУ или 26,69 тонны топлива.

В городе не работает 25 лифтов.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 212, а ночью – 10 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 127,1 кубометра мусора.

За нарушение правил парковки эвакуировано 30 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 43 ДТП, зафиксировано 6 возгораний, на пульт «03» поступило 715 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 648 единиц транспорта: 38 трамваев, 20 троллейбусов, 590 автобусов.